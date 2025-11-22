Больница в поселке Татищево Саратовской области получила новое оборудование

Современное оборудование поступило в Татищевскую районную больницу в Саратовской области. Его закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Медучреждение, в частности, получило анализатор показателей гемостаза. Полуавтоматический программируемый двухканальный коагулометр предназначен для определения в лабораторных условиях различных показателей свертывающей системы крови. Прибор заменит старую модель анализатора.
«Основными преимуществами анализатора являются оптико-механический принцип измерения. Сочетание механического и оптического метода повышает достоверность анализа, в том числе при проведении скрининговых тестов, малый объем пробы для анализа, открытая система позволяет использовать реагенты любого производителя, встроенный принтер позволяет оперативно распечатать результаты анализа», — поделилась главный врач районной больницы Марина Берсенева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.