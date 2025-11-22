Ричмонд
В станице Днепровской на Кубани открыли сквер Космонавтов

В центре пространства смонтировали макет солнечной системы.

Новое общественное пространство — сквер Космонавтов — открыли в станице Днепровской Краснодарского края, сообщили в администрации Тимашевского района. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Сквер расположили на территории площадью более 8 тыс. кв. м. Там обустроили пешеходные дорожки, установили уличное освещение и заменили остановочный павильон. В центре смонтировали макет солнечной системы, вокруг которого разместили перголы с качелями-кольцами.

Для детей сделали площадку с игровым оборудованием в космическом стиле и травмобезопасным покрытием. А еще специалисты оформили цветочные газоны и провели озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.