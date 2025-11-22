«Девочки, мы можем всё!» Мама пятерых детей завоевала титул «Мисс Вселенная»

Жюри были покорены её шармом и грацией — и единогласно проголосовали за то, чтобы отдать Диляре корону престижного конкурса «Миссис Вселенная Классик—2025».
Блеск сцены и закулисье.
Финальная неделя конкурса стартовала 17 ноября. В столицу Малайзии съехались более 30 участниц — представительницы Японии, Португалии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Сингапура и других стран. Атмосфера — как на оскаровской дорожке: сверкающие платья, вспышки камер, репетиции до ночи.
Участницы демонстрировали три ключевых блока: национальный костюм, вечерний выход и творческий номер. В национальных дефиле Залялиева использовала элементы татарского костюма, чем покорила публику — богатая вышивка, современные линии и символика Казани в аксессуарах выделяли ее среди остальных.
Диляра выходила на подиум с лентой с надписью «ТАТАРСТАН».
«Я хотела, чтобы мир увидел красоту нашей культуры. Многие впервые услышали о Татарстане — и подходили расспросить, откуда я», — рассказала Диляра.
Кроме того, хотелось показать, что в огромной России много разных народов, красивых традиций и удивительных женщин среди них.
К вечернему выходу она подготовила лаконичное, но эффектное платье глубокого синего цвета, в котором выглядела по-королевски. В творческом номере Залялиева представила мини-проекцию о принципах созидательной педагогики — системы, которую она много лет развивает в своих образовательных центрах. Этот номер эксперты конкурса назвали «неожиданно интеллектуальным и сильным».
«Я 15 лет занималась педагогикой. О конкурсах даже не думала», — вспоминает Диляра. — «Когда ведущие объявили имя победительницы, я даже не сразу поверила, что речь идет обо мне.».
«Пока не могу поверить в свою победу, — призналась она сразу после церемонии. — Последние 15 лет я занималась педагогикой, воспитанием собственных пятерых детей, писала научные работы, развивала сеть школ и детских садов. О конкурсах красоты и мысли не было. А сейчас я — “Миссис Вселенная”. Это подтверждение: невозможно становится возможным, если не бояться двигаться вперед».
По словам Диляры, несмотря на сложную политмическую ситуацию в мире, атмосфера конкурса была удивительно дружелюбной. «Красота по-прежнему вне санкций», — подчеркнула победительница.
Путь к титулу: от педагогики до мировой сцены.
Залялиевой — 40. Она родилась и выросла в Казани, получила педагогическое образование. С появлением первого ребенка стала глуюже заниматься методиками раннего развития детей. Вскоре её наработки оказались востребованы. Тогда Диляра открыла свой первый образовательный детский центр. Без опыта выедения бизнеса, без детального понимания «деловой кухни». Были взлёты и падения, неудачи и успехи… Сейчас у молодой мамы — сеть частных образовательных учреждений — от детсадов до школ.
Кроме того, Диляра Залялиева — автор книги по креативной педагогике, публикуется в научных педагогических журналах, занимается благотворительностью и наставничеством одаренных детей.
В июне она стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Миссис Россия Мира — 2025», где среди 150 участниц представляла Татарстан. Именно этот титул и позволил ей выйти на международный уровень.
«Многодетные мамы могут всё».
Главный посыл Залялиевой прозвучал уже после получения короны:
«Я родила пятерых детей! И хочу сказать всем российским мамам: не бойтесь. Карьера, семья и личное развитие совместимы. Сложно — да. Но невозможно — нет». Она уверена: участие в конкурсе стало не только личной победой, но и профессиональной возможностью.
«Для меня это — диалог о новых подходах к образованию и роли женщины в современном мире. Я хочу, чтобы о созидательной педагогике узнали как можно шире», — отметила Диляра.
Сегодня корона Mrs. Universe Classic — в Казани. А вместе с ней — история о том, как сила характера, труд и любовь к детям могут привести не только к созданию сети детских садов, но и на мировую сцену красоты.