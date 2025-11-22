«Девочки, мы можем всё!» Мама пятерых детей завоевала титул «Мисс Вселенная»

«Пока не могу поверить в свою победу, — призналась она сразу после церемонии. — Последние 15 лет я занималась педагогикой, воспитанием собственных пятерых детей, писала научные работы, развивала сеть школ и детских садов. О конкурсах красоты и мысли не было. А сейчас я — “Миссис Вселенная”. Это подтверждение: невозможно становится возможным, если не бояться двигаться вперед».