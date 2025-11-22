У Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание

Алдонин в 2006 году женился на певице Юлии Началовой, в том же году у пары родилась дочь Вера. В 2011 году супруги развелись. В 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет из-за сепсиса, к которому привели осложнения, вызванные ее хроническими заболеваниями. В 2014 году Алдонин женился во второй раз, в 2016-м у супругов родился сын Артем, в 2019-м — дочь Анжелика.