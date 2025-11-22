У Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врачи диагностировали у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РПЛ начала сбор средств для помощи семье Алдонина.
«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки, вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в заявлении РПЛ.
Алдонину 45 лет, он начал профессиональную карьеру в волгоградском «Роторе», из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. Также он представлял саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы — 2004.
Алдонин в 2006 году женился на певице Юлии Началовой, в том же году у пары родилась дочь Вера. В 2011 году супруги развелись. В 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет из-за сепсиса, к которому привели осложнения, вызванные ее хроническими заболеваниями. В 2014 году Алдонин женился во второй раз, в 2016-м у супругов родился сын Артем, в 2019-м — дочь Анжелика.