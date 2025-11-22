Ричмонд
Зрителей чемпионата России по фигурному катанию развезут по Омску шаттлы

В Омске 23 и 24 ноября провало ледовое шоу «Гран-при России — Сердце Сибири».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня и завтра на льду G-Drive Арены проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию «Гран-при России — Сердце Сибири», где выступают лучшие фигуристы страны. Чтобы обеспечить удобный и безопасный проезд зрителей, 22 и 23 ноября в Омске запущены дополнительные автобусы-шаттлы.

Транспорт будет курсировать в направлениях:

— улица Бархатова (через Заозерную, Бородина и через проспект Мира, Нефтезаводскую, Энтузиастов, Менделеева);

— посёлок Ермак (через Химиков и 22 Апреля);

— Амурский поселок (до микрорайона «Первокирпичный»);

— Чкаловский поселок (по двум разным маршрутам);

— улица Гашека;

— промышленный округ «Иртыш»;

— Солнечный поселок (до «Рябиновки»);

— Старый Кировск (до микрорайона «Ясная Поляна»).

Автобусы отправляются по мере наполнения салонов, а оплата проезда осуществляется по обычному городскому тарифу.

Ранее мы писали, что половина работающих омичей очень надеются на получение новогодней премии.