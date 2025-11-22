Зрителей чемпионата России по фигурному катанию развезут по Омску шаттлы

Сегодня и завтра на льду G-Drive Арены проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию «Гран-при России — Сердце Сибири», где выступают лучшие фигуристы страны. Чтобы обеспечить удобный и безопасный проезд зрителей, 22 и 23 ноября в Омске запущены дополнительные автобусы-шаттлы.
Транспорт будет курсировать в направлениях:
— улица Бархатова (через Заозерную, Бородина и через проспект Мира, Нефтезаводскую, Энтузиастов, Менделеева);
— посёлок Ермак (через Химиков и 22 Апреля);
— Амурский поселок (до микрорайона «Первокирпичный»);
— Чкаловский поселок (по двум разным маршрутам);
— улица Гашека;
— промышленный округ «Иртыш»;
— Солнечный поселок (до «Рябиновки»);
— Старый Кировск (до микрорайона «Ясная Поляна»).
Автобусы отправляются по мере наполнения салонов, а оплата проезда осуществляется по обычному городскому тарифу.
