Зрителей чемпионата России по фигурному катанию развезут по Омску шаттлы

Сегодня и завтра на льду G-Drive Арены проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию «Гран-при России — Сердце Сибири», где выступают лучшие фигуристы страны. Чтобы обеспечить удобный и безопасный проезд зрителей, 22 и 23 ноября в Омске запущены дополнительные автобусы-шаттлы.