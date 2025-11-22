Ингушетия перевыполнила план по повышению квалификации педагогов

Курсы повышения квалификации с начала 2025 года прошел 321 педагог из Ингушетии, что почти на 3% больше планового показателя, сообщили в администрации главы и правительства республики. Усовершенствование навыков учителей отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Новые знания педагоги получили на базе ведущих федеральных вузов и научных центров. В частности, специалисты из Ингушетии повышали квалификацию в Государственном университете просвещения, Институте развития здоровья и адаптации ребенка, Президентской академии и Чеченском государственном педагогическом институте.
«Перевыполнение плана говорит о высокой вовлеченности и стремлении наших учителей к профессиональному росту. Всего в рамках нацпроекта подготовку прошли 723 педагога — это значительная цифра, отражающая масштаб изменений. Для нас важно, чтобы каждый педагог имел возможность совершенствоваться, а дети республики учились у мотивированных и компетентных специалистов», — отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.