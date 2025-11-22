Ингушетия перевыполнила план по повышению квалификации педагогов

«Перевыполнение плана говорит о высокой вовлеченности и стремлении наших учителей к профессиональному росту. Всего в рамках нацпроекта подготовку прошли 723 педагога — это значительная цифра, отражающая масштаб изменений. Для нас важно, чтобы каждый педагог имел возможность совершенствоваться, а дети республики учились у мотивированных и компетентных специалистов», — отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.