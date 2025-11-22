Белгидромет сказал, когда зима с морозами придет в Беларусь

Начало климатической зимы происходит при устойчивом переходе средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения, а концом — устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения. В Беларуси это обычно происходит в последней декаде ноября — первой декаде декабря. Переход начинается в северо-востока республики и заканчивается южными и юго-западными регионами.