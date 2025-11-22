Белгидромет сказал, когда зима с морозами придет в Беларусь

В Белгидромете рассказали, когда в Беларусь придет зимняя погода с морозом, пишет Sputnik Беларусь.
По словам начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, на стыке осени и зимы погоду в Беларуси будут определять южные циклоны, которые несут в своих массивах много влаги и обуславливают температурные контрасты в республике.
Из-за меридиональной циркуляции атмосферы высока вероятность капризов погоды. Температуры при этом установятся около средних многолетних значений, и будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса.
— В наиболее ясные ночи местами воздух охладится до −7 — −9 градусов, — предупредила синоптик.
Начало климатической зимы происходит при устойчивом переходе средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения, а концом — устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения. В Беларуси это обычно происходит в последней декаде ноября — первой декаде декабря. Переход начинается в северо-востока республики и заканчивается южными и юго-западными регионами.
От года к году дата перехода среднесуточной температуры через «ноль» может значительно меняться.
— Был в нашей стране зимний сезон 2019 — 2020 годов, когда климатическая зима не наступила вовсе, — констатировала представитель Белгидромета.
