На улице Куликова в Астрахани обустроили линию освещения

Линию наружного освещения протяженностью 1,5 км обустроили на улице Куликова в Астрахани в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
«В общей сложности там установили свыше 120 фонарей, которые смонтировали как на существующих опорах, так и на новых. На отрезке дороги разместили 24 дополнительных столба с обеих сторон улицы», — рассказал глава города Игорь Редькин в своем Telegram-канале.
Систему освещения смонтировали на участке от улицы Бориса Алексеева до дома № 81. Кроме того, до конца года планируется провести аналогичные работы и на отрезке длиной 2,2 км 1-й Виноградной улицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.