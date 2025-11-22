Ричмонд
В Кировском районе Ставрополья озеленили центр села Орловка

Также там уложили новые тротуары, обустроили автопарковку, создали зону отдыха с качелями, смонтировали уличные фонари и лавки.

Центральную часть села Орловка в Кировском муниципальном округе Ставропольского края озеленили во время благоустройства, проведенного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

В центре села, в частности, высадили липу, спирею, форзицию и чубушник. Кроме того, специалисты уложили там новые тротуары, заасфальтировали автопарковку, создали зону отдыха с качелями, смонтировали уличные фонари, лавки и урны. А на въезде в село теперь можно найти арку с приветствием.

«С каждым годом село преображается, этому способствуют возможности национального проекта, а также программы поддержки местных инициатив. Только за последние три года в парке Победы появились детские площадки, беседки для игры в шахматы, теннисные столы. Теперь центр села превратился в прекрасную зону досуга. Жители инициируют проекты, а реализуются они совместными усилиями при поддержке краевого бюджета», — отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.