В Кировском районе Ставрополья озеленили центр села Орловка

«С каждым годом село преображается, этому способствуют возможности национального проекта, а также программы поддержки местных инициатив. Только за последние три года в парке Победы появились детские площадки, беседки для игры в шахматы, теннисные столы. Теперь центр села превратился в прекрасную зону досуга. Жители инициируют проекты, а реализуются они совместными усилиями при поддержке краевого бюджета», — отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.