Академик Данилов-Данильян: РАН рассмотрит переброску в Донбасс вод северных рек

Академик отметил, что сегодня существует несколько вариантов новой технологии по прокачке воды по полимерным или композитным трубам, а строительство, по его оценке, может занять пять-семь лет. В результате воды рек Печора и Северная Двина, которые впадают в Северный Ледовитый океан, будут перебрасываться в Донбасс, который испытывает серьезные трудности с водоснабжением. Трубопровод пройдет через Каму и Волгу, далее — через канал «Волго-Дон-2» в Приазовье. В качестве силовой установки можно использовать газогенераторы «Газпрома».