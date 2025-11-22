Психиатр Шуров: выявить матерей, которые могут убить своих детей сложно

«Мы наблюдаем волну убийств младенцев, и это обычно происходит в малообеспеченных, маргинальных семьях, которые просто не готовы к ребёнку. У нас, конечно, есть система “пожалуйста, просто отдай ребёнка”, но большинство боятся огласки и предпочитают “избавиться” от младенца. Специальных скрининговых систем, к сожалению, нет. Но заподозрить неблагополучие можно — я повторюсь — по анамнезу, по психологическому состоянию женщины, по тому, насколько она окружена вниманием и заботой во время беременности. Или наоборот — если ребёнок нежеланный, и все её осуждают», — отметил психиатр.