Психиатр Шуров: выявить матерей, которые могут убить своих детей сложно

В комментарии, который известный психиатр и нарколог Василий Шуров дал samara.aif.ru, специалист подтвердил, что специальной системы мониторинга матерей, которые могли бы навредить своим детям и даже убить их, не существует.

Однако, по мнению Шурова, но выявить потенциальную опасность возможно.

«Мы наблюдаем волну убийств младенцев, и это обычно происходит в малообеспеченных, маргинальных семьях, которые просто не готовы к ребёнку. У нас, конечно, есть система “пожалуйста, просто отдай ребёнка”, но большинство боятся огласки и предпочитают “избавиться” от младенца. Специальных скрининговых систем, к сожалению, нет. Но заподозрить неблагополучие можно — я повторюсь — по анамнезу, по психологическому состоянию женщины, по тому, насколько она окружена вниманием и заботой во время беременности. Или наоборот — если ребёнок нежеланный, и все её осуждают», — отметил психиатр.

Напомним, обсуждение этой проблемы вновь началось после ужасного случая, который произошел в Балашихе. Там обнаружили голову маленького мальчика. В зверском убийстве подозревается родная мать. После этого сообщалось о случае убийства матерью четырехмесячной дочери в Санкт-Петербурге. Самые громкие похожие случаи, произошедшие в Самарской области вы можете найти здесь.