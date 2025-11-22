Главный Госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Сегодня, 22 ноября, главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям республики с экстренным предупреждением. В своем телеграм-канале он заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий асфальт покрылся ледяной коркой и призвал водителей остаться дома.
Из-за угрозы возникновения аварий на скользкой дороге, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок за город.
— Если поездка неизбежна, то необходимо быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары, — пояснил Владимир Севастьянов.
Кроме того, сотрудники ГАИ по Башкирии перешли на усиленный режим несения службы. Они будут следить за ситуацией на дорогах и, в случае необходимости, окажут помощь участникам дорожного движения.
