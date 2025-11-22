Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей

«На прошлой неделе лидерами по популярности оказались Владимир и Дарина, а самыми редкими именами для новорожденных стали Аюб и Гулбону. Среди редких имен также были замечены Лука, Махарбек, Надин, Теона, Сильвия и Заряна. Интересно, что имя Светлана, некогда популярное, было присвоено лишь в единичном случае», — говорится в сообщении.
В числе популярных имен оказались: Михаил, Эмиль, Эмир, Анна, Варвара и София. Нередко встречались Арсений, Гордей, Давид, Евгений, Макар, Алена, Вероника, Есения, Аделина, Илона, Камила и Мария, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появилось пять двоен: в Евпатории — Адиль и Адиле, в Симферополе — Вера и Варвара, а также Валерия и Виктория, в Симферопольском районе зарегистрировали Миру и Есению, в Алуште — Романа и Полину.
«Стоит отметить, что за отчетный период была зарегистрирована и первая в этом году тройня. Малышей назвали Александр, Андрей и Мирра», — отмечено в сообщении.
Неделей ранее в Крыму чаще всего новорожденных детей называли Евами и Максимами, а самыми редкими именами стали Аслонби и Иоиль.