СМИ сообщили о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера

В последний день круиза несколько семейных пар из России не успели прийти на ужин по расписанию и им предложили пойти в соседний ресторан со схожим тарифом, где выяснилось, что в нем иностранцев обслуживали более высоким сервисом в отличие от заведения с россиянами, где обустройство помещения и обслуживание были хуже по качеству.