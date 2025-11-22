Волгоградцам показали виды обновленной Михайловки

Комфортные пешеходные зоны появляются в малых городах Волгоградской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, в Михайловке завершили благоустройство общественного пространства на улице Некрасова в границах улиц Энгельса и Богдана Хмельницкого.
«Пешеходные зоны вымощены современным покрытием, уложена тактильная плитка, установлены урны, обновлены зеленые насаждения», — уточняют в областном комитете ЖКХ.
Также в центральной части города благоустроена пешеходная зона по Тосовскому проезду, который соединяет кварталы многоквартирных домов с детсадами и школами, торговыми точками и сервисной инфраструктурой.
До конца ноября будет благоустроен еще один участок проезда — от школы № 7 до улицы 2-й Краснознаменской. А уже в 2026 году обустроят общественное пространство у пруда рядом с парком имени Смехова. Проект ее обновления разработали волгоградские студенты-архитекторы.