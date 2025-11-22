Волгоградцам показали виды обновленной Михайловки

До конца ноября будет благоустроен еще один участок проезда — от школы № 7 до улицы 2-й Краснознаменской. А уже в 2026 году обустроят общественное пространство у пруда рядом с парком имени Смехова. Проект ее обновления разработали волгоградские студенты-архитекторы.