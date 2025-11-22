Ричмонд
Волгоградцам показали виды обновленной Михайловки

До конца ноября благоустроят участок Тосовского проезда от школы № 7 до улицы 2-й Краснознаменской, а в 2026-м — пространство у пруда рядом с парком Смехова.

Комфортные пешеходные зоны появляются в малых городах Волгоградской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, в Михайловке завершили благоустройство общественного пространства на улице Некрасова в границах улиц Энгельса и Богдана Хмельницкого.

«Пешеходные зоны вымощены современным покрытием, уложена тактильная плитка, установлены урны, обновлены зеленые насаждения», — уточняют в областном комитете ЖКХ.

Также в центральной части города благоустроена пешеходная зона по Тосовскому проезду, который соединяет кварталы многоквартирных домов с детсадами и школами, торговыми точками и сервисной инфраструктурой.

До конца ноября будет благоустроен еще один участок проезда — от школы № 7 до улицы 2-й Краснознаменской. А уже в 2026 году обустроят общественное пространство у пруда рядом с парком имени Смехова. Проект ее обновления разработали волгоградские студенты-архитекторы.