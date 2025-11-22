На полигоне в Калининградской области прошли учения зенитчиков Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота тренировались в стрельбе по наземным и воздушным целям из 23-мм зенитной установки. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщает пресс-служба БФ.
Учения прошли на полигоне Хмелёвка. В качестве инструкторов выступали офицеры, имеющие боевой опыт, приобретенный в ходе СВО.
Бойцы отстрелялись по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, скопление пехоты, укреплённые пункты условного противника, а также низколетящие цели. Всего в мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 100 военнослужащих из подразделений флота.
В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота тренировались отражать атаку беспилотников.