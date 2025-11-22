Нейросервис записал к врачу более 56 тысяч жителей Тюменской области

Уточняется, что нейросервис помогает нуждающимся с вопросами, связанными с диспансеризацией и профилактическими осмотрами, получением направлений. Также он информирует абонентов об адресах, режимах работы и номерах телефонов медицинских организаций. При общении с виртуальным консультантом рекомендуется задавать ему вопросы и отвечать так, будто вы разговариваете с оператором контакт-центра. Система самостоятельно запишет вас на прием и передаст информацию в поликлинику.