Нейросервис записал к врачу более 56 тысяч жителей Тюменской области

Свыше 56 тысяч жителей Тюменской области с начала 2025 года записались на прием к врачу через ИИ-сервис «Виртуальный помощник 72», который развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
«Виртуальный консультант 72» — это нейродиалоговая система единого областного контакт-центра. Она доступна по номеру горячей линии 122. После звонка сначала отвечает голосовой помощник. Если он не способен ответить на интересующий вопрос, то направляет абонента на оператора.
Уточняется, что нейросервис помогает нуждающимся с вопросами, связанными с диспансеризацией и профилактическими осмотрами, получением направлений. Также он информирует абонентов об адресах, режимах работы и номерах телефонов медицинских организаций. При общении с виртуальным консультантом рекомендуется задавать ему вопросы и отвечать так, будто вы разговариваете с оператором контакт-центра. Система самостоятельно запишет вас на прием и передаст информацию в поликлинику.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.