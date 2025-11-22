Горные курорты Сочи удостоились престижной национальной премии

Горнолыжный сезон начнётся в декабре. Для туристов подготовят 174 километра горнолыжных трасс, подъёмники, сноупарки и 169 объектов размещения. В период новогодних праздников в горном кластере ожидается до 280 тысяч туристов, а ещё около 200 тысяч человек посетят регион как экскурсанты.