Горные курорты Сочи удостоились престижной национальной премии

Крупнейшие круглогодичные курорты Сочи — «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» — были удостоены престижной национальной премии «Горы России». Эксперты отметили их достижения в области цифровизации и высокий уровень туристической инфраструктуры.
Глава города Андрей Прошунин в социальных сетях подчеркнул, что эта федеральная награда подтверждает статус сочинских курортов как лидеров внутреннего туризма.
Горнолыжный сезон начнётся в декабре. Для туристов подготовят 174 километра горнолыжных трасс, подъёмники, сноупарки и 169 объектов размещения. В период новогодних праздников в горном кластере ожидается до 280 тысяч туристов, а ещё около 200 тысяч человек посетят регион как экскурсанты.
Для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры в Сочи будет создан оперативный штаб.