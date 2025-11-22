Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горные курорты Сочи удостоились престижной национальной премии

«Роза Хутор» стал победителем в номинации «Умный курорт».

Крупнейшие круглогодичные курорты Сочи — «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» — были удостоены престижной национальной премии «Горы России». Эксперты отметили их достижения в области цифровизации и высокий уровень туристической инфраструктуры.

Глава города Андрей Прошунин в социальных сетях подчеркнул, что эта федеральная награда подтверждает статус сочинских курортов как лидеров внутреннего туризма.

Горнолыжный сезон начнётся в декабре. Для туристов подготовят 174 километра горнолыжных трасс, подъёмники, сноупарки и 169 объектов размещения. В период новогодних праздников в горном кластере ожидается до 280 тысяч туристов, а ещё около 200 тысяч человек посетят регион как экскурсанты.

Для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры в Сочи будет создан оперативный штаб.