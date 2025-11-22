Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму строят автодорогу в обход «Артека»

Новую трассу запустят в декабре.

Источник: Юрий Гоцанюк/Tg

На Южном берегу Крыма в обход МДЦ «Артек» строится новая автомобильная дорога.

«Возводятся мостовые конструкции, подпорные стены, формируется земляное полотно и укладывается покрытие», — такая информация появилась в телеграм-канале председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам высокопоставленного чиновника, запуск рабочего движения намечен на декабрь. В новый год — по новой дороге! Если конечно, этот объект, вопреки региональной традиции затягивать стройки, будет сдан в срок.

Юрий Гоцанюк также напомнил, что полным ходом идет капитальные ремонт трассы «Симферополь — Ялта», где сотрудники компании-подрядчикам обновляют инженерные сооружения, монтируют новые трубы и водосбросные лотки, укрепляют подпорные стены и укладывают новый асфальт.