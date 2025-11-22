В Крыму строят автодорогу в обход «Артека»

На Южном берегу Крыма в обход МДЦ «Артек» строится новая автомобильная дорога.
«Возводятся мостовые конструкции, подпорные стены, формируется земляное полотно и укладывается покрытие», — такая информация появилась в телеграм-канале председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
По словам высокопоставленного чиновника, запуск рабочего движения намечен на декабрь. В новый год — по новой дороге! Если конечно, этот объект, вопреки региональной традиции затягивать стройки, будет сдан в срок.
Юрий Гоцанюк также напомнил, что полным ходом идет капитальные ремонт трассы «Симферополь — Ялта», где сотрудники компании-подрядчикам обновляют инженерные сооружения, монтируют новые трубы и водосбросные лотки, укрепляют подпорные стены и укладывают новый асфальт.