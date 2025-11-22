Предприниматели из Хакасии узнали, как эффективно вести переговоры

«Миром правит слово, а в умелых руках, точнее устах, оно приобретает особую силу! Быть профи в своем деле — круто, но уметь рассказать об этом — высший пилотаж. Таким спикером как раз и является Наталья Тапилкина. Мы сотрудничаем с экспертом не первый год. Нашим предпринимателям она очень нравится: всегда все четко, без “воды”, много ярких примеров, практики и эмоций», — подчеркнула руководитель центра поддержки предпринимательства Хакасии Екатерина Эклер.