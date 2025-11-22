Предприниматели из Хакасии узнали, как эффективно вести переговоры

Интенсив, посвященный мастерству проведения эффективных переговоров, состоялся в Хакасии. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой Бизнес».
В качестве спикера на занятии выступила эксперт из Новосибирска, преподаватель по имиджу голоса и технике речи школы «Останкино» Наталья Тапилкина. Она рассказала предпринимателям, как добиться своих целей во время переговоров и управлять эмоциями. Также на занятии спикер уделила внимание голосовой зоне доверия, интонации, искусству юмора и речевой культуре.
«Миром правит слово, а в умелых руках, точнее устах, оно приобретает особую силу! Быть профи в своем деле — круто, но уметь рассказать об этом — высший пилотаж. Таким спикером как раз и является Наталья Тапилкина. Мы сотрудничаем с экспертом не первый год. Нашим предпринимателям она очень нравится: всегда все четко, без “воды”, много ярких примеров, практики и эмоций», — подчеркнула руководитель центра поддержки предпринимательства Хакасии Екатерина Эклер.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.