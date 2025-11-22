После ДТП на трассе в Башкирии сгорела легковушка, пострадали два человека

Сегодня, 22 ноября, в Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По данным республиканской Госавтоинспекции, авария случилась на 55 километре трассы Благовещенск — Павловка.
Как сообщили в дорожной полиции, 30-летний водитель «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу движения, где легковушка столкнулась с автомобилем «Генезис G80». От удара «Шевроле» загорелась, пострадали водитель и его пассажир. Их доставили в больницу с различными травмами.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.
Фото: пресс-служба ГАИ по РБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.