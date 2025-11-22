После ДТП на трассе в Башкирии сгорела легковушка, пострадали два человека

Как сообщили в дорожной полиции, 30-летний водитель «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу движения, где легковушка столкнулась с автомобилем «Генезис G80». От удара «Шевроле» загорелась, пострадали водитель и его пассажир. Их доставили в больницу с различными травмами.