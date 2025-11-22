Слуцкий мясокомбинат отреагировал на критику своих сарделек в соцсетях

Белорусу не понравились купленные сардельки, и он разместил видео в соцсетях. Вот, что ответили на критику на Слуцком мясокомбинате, сообщает «Мiнская праўда».
Автор видео заявил, что сардельки плохого качества. Пресс-служба предприятия ответила под публикацией, что их сардельки «Сытные Новые» производятся в полном соответствии с техническими условиями (ТУ BY 690455821.016 2012). А на их рецептуру было получено санитарно гигиеническое заключение в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
— Сардельки полностью соответствуют установленным органолептическим и физико химическим показателям, — подчеркнули на предприятии.
Также на мясокомбинате рассказали, что такие сардельки крупными партиями поставляют в крупную торговую сеть, и другие, и другие покупатели не жаловались на данную партию сарделек.
При этом на предприятии заверили, что примут дополнительные меры для усиления контроля качества выпускаемой продукции.
