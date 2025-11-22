Развожаев: в Севастополе прошли соревнования по гонкам дронов

В Севастополе прошел турнир участники, которого показали навыки по управлению беспилотными воздушными судами.
«Более 20 пилотов продемонстрировали высокий уровень мастерства на специально подготовленной трассе», — сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
Руководитель рассказал, что состязания прошли на территории военно-патриотического парка «Патриот», организатор чемпионата и первенства Севастополя по гонкам беспилотных летательных аппаратов — региональное отделение Федерации гонок дронов России.
В турнире, нужно отметить, также приняли участие ветераны СВО. Они были отмечены в специальной номинации «Защитник Отечества».