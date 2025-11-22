Ричмонд
Власти Калининградской области закупили 5 новых мусоровозов и самосвал-манипулятор

Техника была закуплена по программе льготного финансирования «Восток Инвест».

Источник: из ТГ-канала Алексея Беспрозванных

Для юго-востока Калининградской области приобрели спецтехнику — мусоровозы и самосвал-манипулятор. Закупка была сделана в рамках обновленной региональной меры поддержки — льготного финансирования «Восток Инвест». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Компания-подрядчик регионального оператора по вывозу отходов приобрела спецтехнику. На 60 млн рублей закупили 5 современных мусоровозов и 1 самосвал-манипулятор. Сейчас ожидают уже поступления техники и в последующем вывода ее в рейсы на юго-востоке области», — сообщил глава региона.

Как добавил губернатор, компании-перевозчики в ближайшие три года планируют закупить 63 единицы техники: бункеровозы, мусоровозы, ломовозы и мультилифты.