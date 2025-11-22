В дагестанском селе Маджалис появилась новая спортивная площадка

Открытие новой спортивной площадки состоялось в селе Маджалис Республики Дагестан. Она была создана в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации Кайтагского района.
Площадка установлена на месте бывшего пустыря. После благоустройства там появилось современное покрытие, спортивный инвентарь, освещение и зона для отдыха.
Это уже тринадцатая спортивная площадка, которая появилась в населенных пунктах района. Она станет базой для тренировок юных спортсменов, а также для всех жителей села, желающих приобщиться к здоровому образу жизни.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.