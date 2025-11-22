Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дагестанском селе Маджалис появилась новая спортивная площадка

Тренажеры установлены на месте бывшего пустыря.

Открытие новой спортивной площадки состоялось в селе Маджалис Республики Дагестан. Она была создана в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации Кайтагского района.

Площадка установлена на месте бывшего пустыря. После благоустройства там появилось современное покрытие, спортивный инвентарь, освещение и зона для отдыха.

Это уже тринадцатая спортивная площадка, которая появилась в населенных пунктах района. Она станет базой для тренировок юных спортсменов, а также для всех жителей села, желающих приобщиться к здоровому образу жизни.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.