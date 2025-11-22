В Астраханской области очистили от мусора свыше 400 километров берегов

На территории Астраханской области высокие результаты участия в акции показали жители Икрянинского района. С апреля по октябрь 2025 года там провели свыше 50 субботников, в которых приняли участие около двух тысяч человек. Они очистили от мусора берега водных объектов общей протяженностью 126 км.