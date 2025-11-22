В Астраханской области очистили от мусора свыше 400 километров берегов

Более 400 км берегов водоемов в Астраханской области было очищено от мусора в 2025 году во время всероссийской акции «Вода России», организованной по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Икрянинского района.
Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года. Она способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.
На территории Астраханской области высокие результаты участия в акции показали жители Икрянинского района. С апреля по октябрь 2025 года там провели свыше 50 субботников, в которых приняли участие около двух тысяч человек. Они очистили от мусора берега водных объектов общей протяженностью 126 км.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.