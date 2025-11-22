В 2026 году капитально отремонтируют школу № 1 в Смоленске

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году пройдут в школе № 1 города Смоленска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Школа была построена в 1940 году. За десятилетия здание износилось и перестало отвечать современным требованиям.
Во время реконструкции в школе обновят фасад, заменят все окна и двери, сделают ремонт в классах, спортзале и столовой. Помимо этого, специалисты смонтируют новые инженерные системы: отопление, водоснабжение, вентиляцию и электропроводку.
«Понимаю, что родителей школьников в первую очередь будет волновать вопрос, где будут учиться их дети во время ремонта. Сейчас мы активно работаем над этим и к новому году постараемся найти максимально удобный для всех вариант», — прокомментировал глава Смоленска Александр Новиков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.