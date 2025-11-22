В 2026 году капитально отремонтируют школу № 1 в Смоленске

«Понимаю, что родителей школьников в первую очередь будет волновать вопрос, где будут учиться их дети во время ремонта. Сейчас мы активно работаем над этим и к новому году постараемся найти максимально удобный для всех вариант», — прокомментировал глава Смоленска Александр Новиков.