В Самаре ввели лимиты на платное обучение

С нового учебного года количество студентов, которых смогут принять на контракт по ряду направлений, будет ограничено. В перечень, утвержденный правительством, попали специальности, традиционно пользующиеся высоким спросом в самарских вузах.
Какие направления затрагивают нововведения:
- Экономика и управление: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Госуправление, Бизнес-информатика, Торговое дело.
- Технические и инженерные специальности: Нефтегазовое дело, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
- Гуманитарные науки и коммуникации: Психология, Лингвистика, Филология, Журналистика, Реклама и связи с общественностью, Международные отношения.
- Творческие и узкопрофильные направления: Архитектура, Дизайн архитектурной среды, Юриспруденция, Судебная и прокурорская деятельность.