В Самаре ввели лимиты на платное обучение

Правительство РФ утвердило перечень из 28 специальностей.

С нового учебного года количество студентов, которых смогут принять на контракт по ряду направлений, будет ограничено. В перечень, утвержденный правительством, попали специальности, традиционно пользующиеся высоким спросом в самарских вузах.

Какие направления затрагивают нововведения:

  • Экономика и управление: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Госуправление, Бизнес-информатика, Торговое дело.
  • Технические и инженерные специальности: Нефтегазовое дело, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
  • Гуманитарные науки и коммуникации: Психология, Лингвистика, Филология, Журналистика, Реклама и связи с общественностью, Международные отношения.
  • Творческие и узкопрофильные направления: Архитектура, Дизайн архитектурной среды, Юриспруденция, Судебная и прокурорская деятельность.