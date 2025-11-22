Ричмонд
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты «Союз-2.1а»

Ракету «Союз-2.1а» вывезут на старт на Байконуре 24 ноября.

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты на космодроме Байконур завершили сборку ракеты «Союз-2.1а», которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль «Союз МС-28» с экипажем, на стартовый стол её вывезут в понедельник, сообщил в субботу «Роскосмос».

«Союз» собрали на Байконуре. Госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союза МС-28» на стартовом комплексе 24 ноября", — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Также «Роскосмос» сообщил время пуска ракеты — она стартует в 12.28 мск.

Ранее сообщалось, что старт ракеты намечен на 27 ноября.

В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем — россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.

Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.