МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты на космодроме Байконур завершили сборку ракеты «Союз-2.1а», которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль «Союз МС-28» с экипажем, на стартовый стол её вывезут в понедельник, сообщил в субботу «Роскосмос».
«Союз» собрали на Байконуре. Госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союза МС-28» на стартовом комплексе 24 ноября", — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Также «Роскосмос» сообщил время пуска ракеты — она стартует в 12.28 мск.
Ранее сообщалось, что старт ракеты намечен на 27 ноября.
В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем — россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.