В городе Камышине Волгоградской области открыли «Школы сахарного диабета»

«Школы сахарного диабета» начали работать на базе двух медучреждений города Камышина в Волгоградской области. Они были созданы в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.
Всего в Волгоградской области действует 50 таких школ: 44 для взрослых и 6 для детей. Две из них были открыты в городской больнице № 1 и центральной городской больнице Камышина.
«Школы сахарного диабета» — это особые отделения в медицинских учреждениях, направленные на проведение профилактического консультирования пациентов с сахарным диабетом. Во время занятий пациенты осваивают навыки, необходимые для самостоятельного контроля за заболеванием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.