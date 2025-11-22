Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси

В Белгидромете ответили на прогнозы, что зима 2026 будет «самой холодной» в Беларуси, пишет Sputnik Беларусь.
Прежде всего, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич сказала, что к сообщениям о «самой холодной зиме в Беларуси» нужно относиться критически.
— Чем выше заблаговременность погодного прогноза, тем больше вероятность ошибок в нем, — пояснила специалист.
Но также обратила внимание, что зачастую экстремальные интернет-прогнозы не подкрепляются конкретными именами и должностями «экспертов».
Представитель Белгидромета уточнила, что даже современные численные модели не позволяют точно спрогнозировать погоду на такой длительный промежуток времени. А для Беларуси характерна частая смена атмосферных процессов зимой, когда оттепель регулярно сменяется морозами.
— Долгосрочные прогнозы, особенно на несколько месяцев вперед, обычно имеют низкую оправдываемость, — прокомментировала Грицкевич.
А резюмируя, указала на то, что климатическими моделями и долгосрочными прогнозами можно только задать общие тенденции.
