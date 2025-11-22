Ричмонд
Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси

Белгидромет прокомментировал прогноз, что зима 2026 будет самая холодная в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете ответили на прогнозы, что зима 2026 будет «самой холодной» в Беларуси, пишет Sputnik Беларусь.

Прежде всего, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич сказала, что к сообщениям о «самой холодной зиме в Беларуси» нужно относиться критически.

— Чем выше заблаговременность погодного прогноза, тем больше вероятность ошибок в нем, — пояснила специалист.

Но также обратила внимание, что зачастую экстремальные интернет-прогнозы не подкрепляются конкретными именами и должностями «экспертов».

Представитель Белгидромета уточнила, что даже современные численные модели не позволяют точно спрогнозировать погоду на такой длительный промежуток времени. А для Беларуси характерна частая смена атмосферных процессов зимой, когда оттепель регулярно сменяется морозами.

— Долгосрочные прогнозы, особенно на несколько месяцев вперед, обычно имеют низкую оправдываемость, — прокомментировала Грицкевич.

А резюмируя, указала на то, что климатическими моделями и долгосрочными прогнозами можно только задать общие тенденции.

Между тем Белгидромет сказал, когда зима с морозами придет в Беларусь.

