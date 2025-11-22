Ричмонд
В Евпатории проходят соревнование «Легенды Крыма»

Спортсменки показывают таланты в художественной гимнастике.

Источник: Александр Юрьев/Tg

В курортной Евпатории проходят республиканские соревнования по художественной гимнастике «Легенды Крыма».

Несколько десятков грациозных участниц приехали со всего полуострова.

Красота, грация и профессионализм юных спортсменов — результат ежедневной усердной работы, силы духа и целеустремленности.

мэр Евпатории
Александр Юрьев

Чиновник также рассказал, что на открытии участников поприветствовала министр спорта РК Ольга Торубарова. Женщина, которая не так давно отметила свое 49-летие, очень эффектно выглядит на фотографиях: стройная фигура, красные туфли и ремень.

Напоминаем, что глава Крыма Сергей Аксенов распорядился, чтобы все официальные региональные мероприятия единого календарного плана спортивных соревнований проходили в государственных и муниципальных спортивных объектах на бесплатной основе. Никаких взносов с участников — спортивная инфраструктура должна быть максимально доступна для крымчан.

