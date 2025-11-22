Латвия будет штрафовать за фейерверки на Новый год по московскому и минскому времени

Власти соседней с Беларусью Латвии хотят ввести запрет на фейерверки на Новый год по минскому времени (совпадает с Москвой. — Ред.), пишет БелТА.
В частности, в Риге готовится запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь по московскому и минскому времени. Фейерверки в столице Латвии будут разрешены с 00.00 до 01.00 по местному времени. За фейерверки в 23.00, когда Новый год наступает в Беларуси, будут грозить крупные штрафы.
При этом в комитете Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции уже поддержали обязательные нормы, определяющие разрешенное время для салютов.
Физлица за запуск фейерверков в неположенное время получат штрафы до 350 евро, а компании и юрлица — до 1,4 тысячи евро.
Ограничения будут применяться после официального утверждения правил.
