В Уфе включили световую проекцию памятника Салавату Юлаеву

Напомним, в начале ноября этого года монумент в честь Салавата Юлаева на высоком берегу реки Белая сняли с постамента и отправили на реконструкцию. Статуя будет ремонтироваться в специальном цехе, а вернут батыра на законное место в октябре 2027 года. Масштабную реставрацию курируют специалисты из Российской Академии художеств.