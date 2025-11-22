Ричмонд
В Уфе включили световую проекцию памятника Салавату Юлаеву

Мэр Уфы показал, как выглядит проекция памятника Салавату Юлаеву.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях выложил несколько фотографий с проекцией памятника Салавату Юлаеву. Как пояснил сити-менеджер, на месте батыра на коне временно «зажглась» имитирующая его силуэт иллюминация.

— Пока памятник Салавату Юлаеву в надежных руках специалистов, мы решили, что место его силы не должно оставаться пустым. На склоне горы зажглась его проекция. Она хорошо видна с набережной реки Белой, — написал в своем телеграм-канале Ратмир Мавлиев.

Напомним, в начале ноября этого года монумент в честь Салавата Юлаева на высоком берегу реки Белая сняли с постамента и отправили на реконструкцию. Статуя будет ремонтироваться в специальном цехе, а вернут батыра на законное место в октябре 2027 года. Масштабную реставрацию курируют специалисты из Российской Академии художеств.

