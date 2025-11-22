В Верхней Пышме Свердловской области прошли «Большие гонки»

Всероссийские соревнования «Большие гонки» в номинации «Малая трасса» состоялись 11 и 12 ноября в Верхней Пышме по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи Свердловской области.
Мероприятие собрало 46 команд юных гонщиков и автомоделистов со всего региона. Соревнования прошли во Дворце технического творчества. Уточним, что в этом году «Большие гонки» состоялись уже в пятый раз.
Соревнования проходили в три этапа. На первом участники разрабатывали техническое задание, создавали чертеж и трехмерную модель гоночной машинки. Затем они собирали физический прототип и тестировали его на трассе.
Финальные заезды прошли в двух возрастных группах — «А» и «Б». Не все машинки смогли добраться до финиша: некоторые останавливались, переворачивались или блокировали путь соперникам. В группе «А» победителем стала команда «Некст» из Первоуральска, среди участников возрастной категории «Б» равных не оказалось команде Team Spirit из города Серова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.