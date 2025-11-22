Жительница Кубани благодаря господдержке открыла студию печати фотографий

Предприниматель из Кавказского района Краснодарского края Милена Митина открыла студию печати фотографий на холсте за счет социального контракта, сообщили в администрации муниципалитета. Поддержку начинающим бизнесменам в нашей стране оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Милена Митина в своей студии печатает фотографии на холстах в четырех размерах. Затем полученное изображение заворачивается в крафт-бумагу и подарочную упаковку. За составлением бизнес-плана самозанятая обратилась в краевой центр «Мой бизнес». Там ей помогли с оформлением документов.
«Краевой центр “Мой бизнес” создает все необходимые условия для развития бизнеса: от бесплатного обучения до помощи в получении льготного кредитования. Данная поддержка очень востребована предпринимателями и самозанятыми гражданами Кавказского района», — рассказала начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации Кавказского района Анна Долженко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.