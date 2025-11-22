Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Кубани благодаря господдержке открыла студию печати фотографий

Для этого она заключила социальный контракт.

Предприниматель из Кавказского района Краснодарского края Милена Митина открыла студию печати фотографий на холсте за счет социального контракта, сообщили в администрации муниципалитета. Поддержку начинающим бизнесменам в нашей стране оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Милена Митина в своей студии печатает фотографии на холстах в четырех размерах. Затем полученное изображение заворачивается в крафт-бумагу и подарочную упаковку. За составлением бизнес-плана самозанятая обратилась в краевой центр «Мой бизнес». Там ей помогли с оформлением документов.

«Краевой центр “Мой бизнес” создает все необходимые условия для развития бизнеса: от бесплатного обучения до помощи в получении льготного кредитования. Данная поддержка очень востребована предпринимателями и самозанятыми гражданами Кавказского района», — рассказала начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации Кавказского района Анна Долженко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.