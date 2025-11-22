Жительница Кубани благодаря господдержке открыла студию печати фотографий

Милена Митина в своей студии печатает фотографии на холстах в четырех размерах. Затем полученное изображение заворачивается в крафт-бумагу и подарочную упаковку. За составлением бизнес-плана самозанятая обратилась в краевой центр «Мой бизнес». Там ей помогли с оформлением документов.