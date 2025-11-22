В Молдове появился новый вид обмана: Под видом опроса о компенсациях за энергию мошенники звонят пожилым людям и выманивают у них последние деньги

В соцсетях появилась информация, что мошенники под видом опроса относительно компенсаций за энергию звонят людям, в основном пожилым на мобильные телефоны и задают доверительные вопросы. Для уточнения просят перейти по ссылке, которую пересылают сразу же.
Прислали ссылку (на фото), после чего с карты пенсионера пропали все деньги, а номер, с которого звонили, находится вне зоны доступа.
Наши родители, дедушки и бабушки очень трепетно относятся к теме компенсаций, поэтому попадают в эту ловушку мошенников.
Предупредите об этом родных, чтобы они не попались на удочку преступников.
Зашел по ссылке и деньги пропали. Фото: соцсети.