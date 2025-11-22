Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кашарском районе Ростовской области отремонтировали школу искусств

Благодаря этому в учреждении увеличилось количество обучающихся по предпрофессиональным программам.

Капитальный ремонт в детской школе искусств в Кашарском районе Ростовской области провели по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Специалисты заменили кровлю, оконные и дверные блоки, коммуникации, напольное покрытие, выполнили малярные и плиточные работы, а также наладили системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, они смонтировали вентилируемый фасад.

«Во многом благодаря обновлению школы в новом учебном году контингент учащихся по предпрофессиональным программам увеличился на 26 человек», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.