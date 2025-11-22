В Кашарском районе Ростовской области отремонтировали школу искусств

Капитальный ремонт в детской школе искусств в Кашарском районе Ростовской области провели по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Специалисты заменили кровлю, оконные и дверные блоки, коммуникации, напольное покрытие, выполнили малярные и плиточные работы, а также наладили системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, они смонтировали вентилируемый фасад.
«Во многом благодаря обновлению школы в новом учебном году контингент учащихся по предпрофессиональным программам увеличился на 26 человек», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.