Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman

Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman в субботу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Государственный Кремлевский дворец на концерт к супругу, заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman), передает корреспондент РИА Новости.

Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.

Ранее в интервью РИА Новости Shaman рассказал, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет.

По словам музыканта, в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.

Пятого ноября Shaman и Мизулина сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.

В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в «Live Арене». После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню «Ты моя», обнимая Мизулину.

