Мишина и Галлямов победили в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске

Представители питерской школы фигурного катания Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у пар на 5-м этапе Гран-при России, который проходит в Омске.
Чистое выступление позволило прославленному дуэту занять первое место с результатом 76,64 балла. Однако отрыв от второго места, пары Анастасии Чекмарёвой и Матвея Янченкова из Пермского края, невелик — всего 0,72 балла (75,92). На третьем месте — москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, их результат составил 69,91 балла.
Произвольная программа в парном катании пройдёт 23 ноября. Начало — в 18:55 по омскому времени (15:55 мск).