Мишина и Галлямов победили в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске

Чистое выступление позволило прославленному дуэту занять первое место с результатом 76,64 балла. Однако отрыв от второго места, пары Анастасии Чекмарёвой и Матвея Янченкова из Пермского края, невелик — всего 0,72 балла (75,92). На третьем месте — москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, их результат составил 69,91 балла.