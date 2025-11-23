Ричмонд
Мишина и Галлямов победили в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске

Однако преследователи дышат в спину.

Источник: Om1 Омск

Представители питерской школы фигурного катания Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у пар на 5-м этапе Гран-при России, который проходит в Омске.

Чистое выступление позволило прославленному дуэту занять первое место с результатом 76,64 балла. Однако отрыв от второго места, пары Анастасии Чекмарёвой и Матвея Янченкова из Пермского края, невелик — всего 0,72 балла (75,92). На третьем месте — москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, их результат составил 69,91 балла.

Произвольная программа в парном катании пройдёт 23 ноября. Начало — в 18:55 по омскому времени (15:55 мск).