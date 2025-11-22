В Крыму стартовала реконструкция участка автодороги Победное — Славянское

Специалисты приступили к ремонту участка трассы Победное — Славянское в Республике Крым. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Джанкойского района.
Реконструкция затронет отрезок протяженностью более 7 км. Подрядчик начал работать в границах села Победного. Там дорожники обустраивают тротуары и остановочные карманы. Также во время ремонта будет обновлено дорожное покрытие, установлены бордюры.
Всего в этом году в Джанкойском районе капитально отремонтировали 64 км межмуниципальных трасс. Помимо этого, специалисты обновили около 12 км дорог местного значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.