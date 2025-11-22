Два колледжа Кубани получили по 2 млн рублей за победу в «Большой перемене»

Краснодарский край стал одним из лидеров Всероссийского конкурса «Большая перемена»: два колледжа получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.
Финал конкурса среди студентов организаций среднего профессионального образования прошёл в Нижнем Новгороде. В флагманском проекте «Движения Первых» участвовали около 600 студентов из 63 регионов; Кубань представили 79 человек из 22 техникумов и колледжей — все они вышли в финал и получили награды.
По итогам состязаний лауреатами первой степени стали 31 студент края, лауреатами второй — 48. Командный трек «Большой перемены» выиграли Ленинградский социально педагогический колледж и Краснодарский колледж электронного приборостроения — каждому из учреждений начислено по 2 миллиона рублей на реализацию проектов по улучшению образовательной среды. Кроме того, 79 кубанских студентов получили денежные премии в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
И. о. министра образования и науки Краснодарского края Елена Воробьёва отметила, что успех студентов стал возможен благодаря комплексной системе подготовки.
«Сегодня в Краснодарском крае в федеральный проект “Профессионалитет” входят девять образовательных кластеров. В их составе 40 колледжей и техникумов, где обучается более 9 тысяч студентов. Они проходят практику на крупнейших предприятиях края. Практически все выпускники востребованы и трудоустраиваются сразу после завершения обучения. Эта победа — ещё одно доказательство правильности выбранного пути», — сказала Воробьева.
Ранее были подведены итоги «Большой перемены» среди школьников: 74 старшеклассника Краснодарского края стали победителями и призёрами, а школа № 80 Краснодара вошла в число 25 лучших школ страны и получила 2 миллиона рублей на создание школьного медиацентра.
Организаторы напоминают, что все победители конкурса из числа выпускников будут иметь дополнительные баллы в портфолио при поступлении в вузы, что повышает их шансы на дальнейшее профессиональное образование и трудоустройство.