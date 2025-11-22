Два колледжа Кубани получили по 2 млн рублей за победу в «Большой перемене»

«Сегодня в Краснодарском крае в федеральный проект “Профессионалитет” входят девять образовательных кластеров. В их составе 40 колледжей и техникумов, где обучается более 9 тысяч студентов. Они проходят практику на крупнейших предприятиях края. Практически все выпускники востребованы и трудоустраиваются сразу после завершения обучения. Эта победа — ещё одно доказательство правильности выбранного пути», — сказала Воробьева.