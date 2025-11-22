В Уфе обнаружили загрязнение воздуха химическим веществом

Накануне специалисты Башгидрометцентра выявили загрязнение воздуха этилбензолом в уфимской Черниковке. По данным метеорологов, в пятницу, 21 ноября, над северной частью башкирской столицы возник выброс химического вещества с превышением нормы в 1,4 раза.
Предварительно, приборы зафиксировали повышенное содержание этилбензола в районе улицы Ульяновых. Ранее в той же части Уфы фиксировали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации вещества) в 3,3 раза.
Напомним, в уфимской Черниковке работает несколько специальных пунктов по мониторингу загрязнения воздуха химическими вещества, а заборы проб воздуха проходят регулярно.
