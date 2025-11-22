Правительство перенесло срок ввода Нерюнгринской ГРЭС

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС «Русгидро» на 31 декабря 2027 года, сказано в распоряжении правительства.
Начало поставки мощности же назначено на 1 апреля 2028 года.
Как следовало из материалов к правкомиссии по развитию электроэнергетики от 15 октября, которые есть в распоряжении РИА Новости, глава «Русгидро» Виктор Хмарин в письме к министру энергетики просил о переносе сроков ввода Нерюнгринской ГРЭС в связи с задержкой поставки оборудования компанией «Силовые машины».
В сентябре глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) заявлял, что регулятор поддерживает идею переноса сроков ввода в эксплуатацию двух энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС «Русгидро» с января 2026 на конец 2027 года, а даты начала поставки мощности — на апрель 2028 года.
Нерюнгринская ГРЭС — самая большая тепловая станция Якутии мощностью 570 МВт. Входит в состав Дальневосточной генерирующей компании (принадлежит «Русгидро»).
«Русгидро» — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.