Правительство перенесло срок ввода Нерюнгринской ГРЭС

Как следовало из материалов к правкомиссии по развитию электроэнергетики от 15 октября, которые есть в распоряжении РИА Новости, глава «Русгидро» Виктор Хмарин в письме к министру энергетики просил о переносе сроков ввода Нерюнгринской ГРЭС в связи с задержкой поставки оборудования компанией «Силовые машины».