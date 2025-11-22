В Волгограде до конца года планируют достроить обход города

Докладывая о ситуации в отрасли, Андрей Никитин обозначил основные приоритеты, в числе которых и развитие автомобильных дорог, а также отметил, что в субъектах Федерации уделяется особое внимание дорогам к образовательным учреждениям, к медицинским, туристическим и спортивным объектам и ведется большая работа по доведению дорог федеральных, региональных и местных до нормативов в рамках задач, поставленных Президентом России.
«Все задачи, которые были поставлены на этот год, выполняются и будут выполнены до конца года. То есть у нас задача — выйти на 85% по федеральным к 2030 году, уже 74,1. По региональным — на 60%, у нас 55,7. И по местным дорогам также мы работаем», — отчитался глава Минтранса.
Владимир Путин акцентировал внимание на обходе Волгограда, поинтересовавшись, будет ли его строительство завершено до конца 2025 года.
«Да, конечно, будет сделано, обязательно, безусловно, — ответил министр. — Все обходы у нас по плану в этом году будут завершены».
Добавим, что обходная дорога вокруг Волгограда — часть проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
25-километровый участок обхода Волгограда был введен в эксплуатацию в прошлом году, а в этом году дорожникам предстоит сдать еще одну очередь этого стратегически важного объекта.
Возведение второго участка обхода Волгограда идет по графику. Ввод этого участка с новым мостом через Волго-Донской судоходный канал имеет особое значение для юга России — он станет частью федеральной трассы Р-22 «Каспий» и международного коридора «Север — Юг». Не менее важна дорога и для областного центра: интенсивное движение транзитного транспорта через Красноармейский и другие районы Волгограда является одним из сдерживающих факторов в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры всей Волгоградской области.
Напомним, наш регион — крупный транспортный узел федерального значения и опорный для международного коридора «Север — Юг», возведение ключевых объектов транспортной инфраструктуры остается в центре внимания губернатора Андрея Бочарова. За последние 10 лет на территории Волгоградской области построено, реконструировано и отремонтировано около 4,8 тыс. км дорог, а в этом году — еще 387 км. Все работы по совершенствованию дорожной инфраструктуры ведутся с использованием ресурсов профильного нацпроекта, федеральных и региональных программ.