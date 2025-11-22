В Волгограде до конца года планируют достроить обход города

«Все задачи, которые были поставлены на этот год, выполняются и будут выполнены до конца года. То есть у нас задача — выйти на 85% по федеральным к 2030 году, уже 74,1. По региональным — на 60%, у нас 55,7. И по местным дорогам также мы работаем», — отчитался глава Минтранса.