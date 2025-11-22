Команда тюменского вуза победила на фестивале «#ЗАОДНО Спорт»

Победу на Всероссийском молодежном фестивале «#ЗАОДНО Спорт», организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», одержала команда Тюменского государственного университета (ТГУ). Об этом сообщили в учебном заведении.
Фестиваль прошел в Москве 12−15 ноября на базе Российского университета спорта. В этом году мероприятие собрало рекордные 306 участников, 34 команды из 30 регионов страны. В составе каждого коллектива были студенты с инвалидностью. На протяжении трех дней команды соревновались в армрестлинге, волейболе сидя, бадминтоне, плавании, легкой атлетике и специальных инклюзивных эстафетах.
В итоге победу одержала команда ТГУ. Второе место заняли представители Российского государственного университета социальных технологий, третье — сборная Северо-Кавказского федерального университета.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.