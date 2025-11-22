В Саратовской области отремонтировали дорогу к сосне, исполняющей желания

Трассу к сосне, исполняющей желания, отремонтировали в поселке Пинеровка в Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.
«Автоподъезд к рабочему поселку Пинеровка протяженностью 7 км ведет от другой областной дороги Балашов — Романовка, которая ранее также была приведена в нормативное состояние», — рассказал глава ведомства Федор Котельников.
На участке специалисты уложили слой асфальтогранулобетона, на который затем положили обычное дорожное покрытие. Также рабочие отремонтировали водопропускную трубу, укрепили обочины щебнем, нанесли разметку, установили знаки и барьерное ограждение.
Уточним, что сосну в сентябре этого года включили в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр удивительных деревьев. Ее возраст составляет 160 лет, высота — 20 метров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.