В Приангарье завершился региональный проект «Патруль Первых»

Региональный проект «Патруль Первых» завершился в Иркутской области, сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования Приангарья. Мероприятия, направленные на патриотические воспитание подрастающего поколения, в России проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Финальным событием «Патруля Первых» стал межмуниципальный слет в Иркутске. Он состоялся 19 ноября. В нем приняли участие жители Шелеховского и Слюдянского районов, Ангарского городского и Иркутского муниципального округов.
В программе слета были мастер-классы и игры на формирование командообразующих навыков. Также участники мероприятия создали и презентовали новые проекты и молодежные инициативы. Лучшие из них в следующем году будут взяты в работу региональным отделением Движения первых в 2026 году. При этом «Патруль Первых» будет перезапущен уже в марте 2026-го.
«Этим событием мы ставим финальную точку в насыщенном году. На площадке школы № 57 города Иркутска участники делятся достижениями, демонстрируют приобретенные знания и опыт. Это около 180 школьников, студентов, родителей и наставников. Ранее, 14 ноября, “Патруль Первых” прошел в Жигаловском округе и объединил активную молодежь муниципального образования и Качугского округа, а всего в этом году было 10 таких мероприятий, в них приняли участие активисты движения из 40 муниципалитетов региона. Это более 1600 участников», — рассказал председатель регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.