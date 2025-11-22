В Приангарье завершился региональный проект «Патруль Первых»

«Этим событием мы ставим финальную точку в насыщенном году. На площадке школы № 57 города Иркутска участники делятся достижениями, демонстрируют приобретенные знания и опыт. Это около 180 школьников, студентов, родителей и наставников. Ранее, 14 ноября, “Патруль Первых” прошел в Жигаловском округе и объединил активную молодежь муниципального образования и Качугского округа, а всего в этом году было 10 таких мероприятий, в них приняли участие активисты движения из 40 муниципалитетов региона. Это более 1600 участников», — рассказал председатель регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев.