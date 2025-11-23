Омичей — покупателей жилья предложили защитить от мошенников

Замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий предложил изменить подход к защите прав продавцов жилья, ставших жертвами мошенников. По его мнению, квартиру должны возвращать прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит деньги, которые получил от покупателя.
Сейчас суды нередко признают сделки недействительными и возвращают недвижимость обратно, не учитывая финансовую сторону. Из-за этого покупатель квартиры у такого пенсионера может оказаться в ситуации двойной ответственности — лишиться жилья и при этом не получить назад свои деньги, которые пенсионер перевёл мошенникам. Бутовецкий считает, что справедливым решением будет погашение записи о новом владельце только после возврата всех уплаченных ранее денег.
Он подчеркнул, что такая практика соответствует нормам Гражданского кодекса: сторона не может требовать исполнения обязательств, пока сама не выполнила встречные, сообщает портал Vse42.ru.