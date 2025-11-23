Омичей — покупателей жилья предложили защитить от мошенников

Сейчас суды нередко признают сделки недействительными и возвращают недвижимость обратно, не учитывая финансовую сторону. Из-за этого покупатель квартиры у такого пенсионера может оказаться в ситуации двойной ответственности — лишиться жилья и при этом не получить назад свои деньги, которые пенсионер перевёл мошенникам. Бутовецкий считает, что справедливым решением будет погашение записи о новом владельце только после возврата всех уплаченных ранее денег.