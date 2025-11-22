В 2026 году в Красноярске установят более 1,8 тысячи контейнеров для мусора

Свыше 1,8 тыс. контейнеров для сбора мусора планируют установить на территории Красноярска в 2026 году. Обустройство подобных площадок отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
В следующем году на территории Красноярска оборудуют еще более 300 площадок для мусорных контейнеров. Все площадки имеют бетонное основание, на них установлены стандартные контейнеры и сетки для перерабатываемых отходов.
Напомним, что модернизация первичной инфраструктуры по обращению с отходами в Красноярске началась в 2020 году. Сбором заявок на создание площадок и обновление контейнеров занимаются администрации районов города.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.